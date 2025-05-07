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Склады в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 1 260 м² в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 260 м²
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 260 м²
Этаж 1/1
Транспортно - логистический комплекс в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н д. …
$490,000
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