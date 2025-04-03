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Снять квартиру на сутки в Будславский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Краткосрочная аренда в Будслав, Беларусь
Краткосрочная аренда
Будслав, Беларусь
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/9
📍 Расположение: Окна выходят на сосновый лес, создавая романтичную атмосферу. 🛋️ Описание…
Цена по запросу
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