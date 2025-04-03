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Дома с садом в Брольникский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Брольникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Брольникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается жилой дом в д.Мольничи (Новогрудский р-н), общая площадь 52,8 м.кв., жилая-40,9, к…
$7,200
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Параметры недвижимости в Брольникский сельский Совет, Беларусь

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