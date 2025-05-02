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Дома в Беловежском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Беловежский, Беларусь
Дом
Беловежский, Беларусь
Площадь 89 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1989 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 101,3 кв.м, общ.- 89,3 кв.м, жил.-…
$50,000
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Дом в Беловежский, Беларусь
Дом
Беловежский, Беларусь
Площадь 90 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1995 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 111,4 кв.м, общ.- 90,2 кв.м, жил.-…
$24,000
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Дом в Беловежский, Беларусь
Дом
Беловежский, Беларусь
Площадь 94 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 93,5 кв.м, общ.- 93,5 кв.м, жил.- 45,7 кв.м, …
$49,500
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