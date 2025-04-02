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Купить земельный участок в Батчинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Кобринском р-не…
$37,000
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