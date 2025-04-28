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Долгосрочная аренда складов в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Склад 321 м² в Боровляны, Беларусь
Склад 321 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 321 м²
Этаж 1/2
Сдам в аренду дом для склада. В посёлке Боровляны. Асфальтированная широкая  дорога, хорошие…
$50
в месяц
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Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Производственно-складское помещение квадратной формы с прочным бетонным полом. Высота потолк…
$2,208
в месяц
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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