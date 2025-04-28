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Долгосрочная аренда офисов в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 2/2
Аренда склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с …
Цена по запросу
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Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней в Копище, Беларусь
Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней
Копище, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Сдаются в аренду офисные помещения на 2 этаже современного 5-ти этажного здания! 🌟 Идеаль…
Цена по запросу
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Офис 2 819 м² в Дроздово, Беларусь
Офис 2 819 м²
Дроздово, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 2 819 м²
Этаж 1/3
Складской комплекс класса А, оборудованный стеллажной системой на 3400 палетомест с офисной …
Цена по запросу
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