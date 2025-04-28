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Кафе и рестораны в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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