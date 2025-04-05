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Дома с садом в Богушевичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Уникальное место для создания бизнес проекта или отдыха вашей семьи. Участок в частной собст…
$155,000
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Дом 2 комнаты в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Уникальное место для создания бизнес проекта или отдыха вашей семьи. Участок в частной со…
$155,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Богушевичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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