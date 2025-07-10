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Долгосрочная аренда магазинов в Бобруйске, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 287 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 287 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 287 м²
Этаж -1/1
Помещени в самом центре Бобруйска,  Дзержинского 51 (287,1 м2)Сдаётся в аренду просторное од…
$2,360
в месяц
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Магазин 100 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 100 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Аренда от 5 до 50 лет помещения под любое назначение: торговое/офисное/медицинское/сфера усл…
$1,000
в месяц
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