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Квартиры в Бабиничском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бабиничи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бабиничи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру в аг. Бабиничи, ул. Молодежная 25, площадь квартиры 67,8/44,6/…
$23,500
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Квартира 1 комната в Бабиничи, Беларусь
Квартира 1 комната
Бабиничи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
Продаётся однокомнатная квартира по адресу: ул. Заднепровская 1 аг. Бабиничи. Квартира распо…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Понизовье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Понизовье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продаётся трехкомнатная квартира в кирпичном блокированном доме по адресу: д.Понизовье, ул.Ш…
$6,500
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Квартира 4 комнаты в Антоновка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Антоновка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Четырехкомнатная квартира 1/2 этаж панельный дом, площадь 99.6/61/9.7 м 2, 2 лоджии остеклен…
$25,000
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