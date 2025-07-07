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Квартиры в Озерницком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Озерница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Продается 3х комнатная квартира в блокированном доме в а/г Озерница.  На территории имеются …
$7,638
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Параметры недвижимости в Озерницком сельском Совете, Беларусь

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