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Дома в Осиповичах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
Площадь 66 м²
Дом бревенчатый, обшит и покрашен,  участок 12 соток, все коммуникации заведены в дом, канал…
$22,000
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