Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Осиповичи
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Осиповичи, Беларусь

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 34 м² в Осиповичи, Беларусь
Магазин 34 м²
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговый павильон. расположенный в районе ФОК "Мускул", район БАМ в г. Осиповичи. …
$18,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти