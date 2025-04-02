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Дома в Александрийский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Благоустроенный коттедж в Александрии. Кухня 11,2 м2 мебель в ней, при продаже, остаётся.…
Цена по запросу
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Дом в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Александрия, в лучший агрогородк Беларуси.               Дом благоустроенный, газовое ото…
$55,000
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Параметры недвижимости в Александрийский сельский Совет, Беларусь

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