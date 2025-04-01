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Дома в Одельский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Одельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Дача в окружении соснового, грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой приро…
$58,000
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Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается новая современная дача в СТ «Черемушки-2» Одельского с /с Гродненского района в 10…
$83,000
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Дом 2 комнаты в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Одельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Дача в 5 км от Гродно. Дача находится в лесном живописном месте в 5 км от города: Гродненски…
$17,000
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Дом 3 комнаты в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Одельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Продается уютная дача около леса . Надежный домик с печным отоплением. вместительная летняя …
$19,900
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Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Дача в окружении соснового грибного леса. Тихое экологически чистое место с красивой природо…
$58,000
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Дом 4 комнаты в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Одельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
В продаже уютный загородный дом на дачном участке, с новым современным ремонтом в отличном ж…
$135,000
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Параметры недвижимости в Одельский сельский Совет, Беларусь

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с садом
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Недорогая
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