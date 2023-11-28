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Жильё в Gemeinde Stockerau, Австрия

дома
3
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 852 м²
Этот эксклюзивный уникальный предмет расположен на безбарьерном чердаке и предлагает почти б…
€650,000
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Дом в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом
Gemeinde Stockerau, Австрия
Площадь 90 м²
€379,000
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Дом 8 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 8 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
€738,000
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Квартира 1 ванная в Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 1 ванная
Gemeinde Stockerau, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€298,600
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Дом 6 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
€684,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Stockerau, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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