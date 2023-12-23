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Жильё в Seiersberg-Pirka, Австрия

2 объекта найдено
Дом в Seiersberg-Pirka, Австрия
Дом
Seiersberg-Pirka, Австрия
€995,000
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Дом в Seiersberg-Pirka, Австрия
Дом
Seiersberg-Pirka, Австрия
Площадь 609 892 м²
€1,95 млн
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Параметры недвижимости в Seiersberg-Pirka, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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