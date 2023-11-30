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Жильё в Баден, Австрия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
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Дом с Spalni, под аренду в Баден, Австрия
Дом с Spalni, под аренду
Баден, Австрия
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
€1,89 млн
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Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Баден, Австрия
Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Баден, Австрия
Количество спален 7
Площадь 3 400 м²
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
€6,50 млн
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