Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Земельные участки
  4. Тирана (область)

Земельные участки в Тирана (область), Албания

3 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями в Vaqarr, Албания
Земельные участки с подъездными путями
Vaqarr, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Тирана, Албания
Земельные участки с подъездными путями
Тирана, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Vaqarr, Албания
Земельные участки с подъездными путями
Vaqarr, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€76,278
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
Перейти