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Земельные участки в Дуррес (область), Албания

2 объекта найдено
Земельные участки в Дуррес, Албания
Земельные участки
Дуррес, Албания
Участок 800 м.кв в районе Мали Робит. До моря 200 метров. Имеет прямоугольную форму. Гото…
€200,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Qerret, Албания
Земельные участки
Qerret, Албания
Продается 6500 м.кв земли с разрешением на строительство 5 зданий.
€310,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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