  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. NOTAR

NOTAR

Испания, Бенидорм
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
www.notar.es
Об агентстве

SPANIA MEGLING, S.L

Calle Ruperto Chapi Edif. Albir Center Local 6, 03581

CIF: B54590278

Услуги

Специалисты по недвижимости к вашим услугам:

Наше агентство недвижимости состоит из профессиональных агентов, обладающих обширными знаниями в данной области, а также обширным портфолио недвижимости exlusiva, покупателей и продавцов.

Квалифицированные профессионалы с удовольствием окажут Вам наилучший сервис, чтобы Вы могли быстро найти дом, виллу, ферму или любую другую недвижимость, которую Вы захотите купить или сдать в аренду, всегда с наилучшими возможными условиями.

Портфель недвижимости:

В нашем широком портфеле недвижимости Вы можете найти различные предложения в: Строящаяся недвижимость, новостройка, аренда недвижимости, виллы на продажу или элитные дома, как большие инвестиции в недвижимость в нашем районе.

Хотите продать или сдать в аренду Вашу недвижимость?

Мы поможем вам наилучшим образом управлять вашим предложением недвижимости и обеспечим вас лучшей информацией и рыночной ориентацией в интересующей вас области.

Мы проинформируем вас о различных возможных вариантах, чтобы вы могли быстро достичь своих интересов. Вы можете рассчитывать на профессиональную команду, готовую помочь вам в любой интересующей вас ситуации.

Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте (находится в разделе Контакты верхнего меню).

Не стесняйтесь обращаться к нам, мы с радостью поможем вам продать или найти дом вашей мечты.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 09:24
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Испании
Марис Ванагс
Марис Ванагс
1 объект
Агентства рядом
PRO Silver
EspanaTour
Испания, автономное сообщество Валенсия
Год основания компании 1996
Новостройки 50 Жилая недвижимость 1624 Краткосрочная аренда 86 Земельные участки 11
История компании EspanaTour началась более 26 лет назад, когда Александр Дашевский — основатель и генеральный директор агентства — открыл в Украине свою первую фирму по продаже недвижимости, которая несколько лет спустя стала самой крупной риэлторской сетью в регионе. Наша философия очень…
Оставить заявку
Cleox Inversiones
Испания, Марбелья
Год основания компании 2002
Жилая недвижимость 133 Земельные участки 8
Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-…
Оставить заявку
LAYVAK Real Estate Group
Испания, Сан-Педро-Алькантара
Год основания компании 1997
Жилая недвижимость 14 Коммерческая недвижимость 3
Мы искренне заботимся о наших клиентах и ​​поэтому добиваемся успеха. Мы уважаем и поддерживаем наши семейные ТРАДИЦИИ, движимые ИННОВАЦИЯМИ. Мы знаем, как найти лучшую недвижимость и договориться о лучших предложениях. Наша работа - знать последние рыночные условия, правительственные постан…
Оставить заявку
Scat Realty
Испания, Кастель-Пладжа-де-Аро
Новостройки 1 Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 2
ScatRealty - это недвижимость элитных квартир и домов на побережье Коста Брава. Имея более 7 лет опыта и более 100 проданных объектов недвижимости. Мы предлагаем широкий выбор недвижимости (дома, квартиры, апартаменты, пентхаусы, дуплексы, лофты, виллы ...), расположенную в самых престижн…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
Русский, Español
Premium Premium
Best Luxury Properties
Испания, Альтеа
Год основания компании 1992
Жилая недвижимость 14 Коммерческая недвижимость 19
Агентство недвижимости в Испании «BEST» начало свою работу в сфере риэлторских услуг в далеком 1992 году! Все 26 лет мы продаем недвижимость на побережье Коста Бланка: Хавея – Морайра – Кальпе – Альтея – Албир — Бенидорм – Вилла Хойоса – Сан Хуан – Аликанте. Это оптимальный выбор для наших К…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти