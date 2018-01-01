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ISTANBUL DREAM

ADNAN KAHVECI MAH. EUROPE CAD. KUBIST AVM ALTI NO:31 BEYKENT BEYLIKDUZU ISTANBUL
;
ISTANBUL DREAM
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.secgyo.com
Описание

Наша компания объединила для вас опытные названия сектора и выдающийся и широкий портфель. Мы работаем над тем, чтобы изменить ситуацию в нашем секторе и обеспечить безоговорочное удовлетворение нашей технической инфраструктурой и точный анализ опыта. В соответствии с нашими принципами работы мы ориентируемся на правильную недвижимость для правильного клиента, правильную цену и высокое удовлетворение, вместо занятой и высококлассной рутины. Наша компания объединила для вас опытные названия сектора и выдающийся и широкий портфель. Мы работаем над тем, чтобы изменить ситуацию в нашем секторе и обеспечить безоговорочное удовлетворение нашей технической инфраструктурой и точный анализ опыта. В соответствии с нашими принципами работы мы ориентируемся на правильную недвижимость для правильного клиента, правильную цену и высокое удовлетворение, а не на занятую и элитную рутину.

Наши агенты в Турции
Aysu Kudret ALP
Aysu Kudret ALP
29 объектов
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Realtorinturkey
1 339 объектов

Компания Realtor in Turkey предоставляет услуги и проекты в сфере строительства, девелопмента, продажи и аренды недвижимости в Турции. Целью нашей компании является формирование активного инвестиционного рынка недвижимости в Турции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Мы стремимся совершенствовать комплекс всех предоставляемых нами услуг, выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами и клиентами, постоянно увеличивать базу объектов недвижимости, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций.

Well Homes Gayrimenkul
21 объект

Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

Alanya Eiendom
17 объектов

«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

Home.com.tr
6 объектов

Home Real Estate – это прежде всего «Опыт, Доверие и Гарантии". Компания была основана в 2004 году и с того момента успешно осуществляет свою деятельность на турецком рынке недвижимости. С 2009 Home.com.tr начала партнерство со строительной компанией Ozdence Construction, что позволило компании стать более влиятельной и успешной в сфере строительства и недвижимости. Наша компания специализируется на предоставлении широкого спектра услуг на профессиональном уровне, мы выявляем тенденции для инвестиций в недвижимость, выбираем достойные земельные участки для создания эксклюзивных проектов, осуществляем поиск надежных строительных компаний для совместного сотрудничества, контролируем каждый этап строительства, осуществляем маркетинг, менеджмент и продажи. У нас огромный опыт строительства эксклюзивных вилл, резиденций и комплексов по индивидуальным проектам в Турции.

PROinvest WORLD
129 объектов

С 2014 года наша компания занимается недвижимостью. Мы успешно зарекомендовали себя на российском и  международном рынке. Мы предлагаем нашим клиентам приобрести недвижимость в Турции для получения дохода в евро и диверсификации своего Инвестиционного портфеля. Мы комплексно подходим к решению вопроса клиента, от выявления потребностей до их удовлетворения.  

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