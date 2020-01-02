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Estate Barcelona

Испания, Calle Puigsacalm, num. 2, 17300, Girona, Blanes, Spain (Испания)
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Estate Barcelona
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
estate-barcelona.com
Описание

ESTATE BARCELONA — это лицензированное испанское агентство, которое занимается продажей недвижимости в Испании с 2002 года. Компания специализируется на инвестиционных проектах, а также купле-продаже объектов, расположенных в Барселоне и на ближайших побережьях Средиземного моря.

С 2004 года действительный член коллегии профессиональных риэлторов Испании (API) ESTATE BARCELONA располагает одной из самых больших актуальных баз объектов недвижимости напрямую от собственников и застройщиков. С 2013 года агентство располагает сетью собственных офисов на различных побережьях Испании. В штате работают сотрудники, обслуживающие клиентов на испанском, английском, французском, немецком, китайском и русском языках.

В 2018 году по итогам престижной международной премии Homes Overseas Russian Awards ESTATE BARCELONA было признано лучшим испанским агентством недвижимости, ориентированным на нужды российских покупателей.

Услуги
  • Оформление сделок с коммерческой и жилой недвижимостью;
  • Инвестиции в девелопмент и реконструкцию;
  • Подбор объектов по параметрам поиска из всех существующих источников (открытые и закрытые базы, а также базы API Каталонии);
  • Оформление ВНЖ;
  • Привлечение ипотечного кредитования;
  • Послепродажное обслуживание и управление недвижимостью;
  • Помощь в адаптации в Испании.
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