Эра - Недвижимости плюс

Об агентстве

Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».

Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельные участки – все это входит в сферу деятельности специалистов наших компаний, которые сопровождают сделку от начала до конца. Наши услуги клиенты оплачивают только после успешной сделки по тарифам, установленным государством.