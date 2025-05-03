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Эра - Недвижимости плюс

Беларусь, Лешня
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
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Об агентстве

Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».

Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельные участки – все это входит в сферу деятельности специалистов наших компаний, которые сопровождают сделку от начала до конца. Наши услуги клиенты оплачивают только после успешной сделки по тарифам, установленным государством.

Услуги

Покупка и продажа квартир, комнат

Покупка и продажа коттеджей, домов, участков

Продажа коммерческой недвижимости

Аренда квартир, комнат

Новостройки, долевое строительство

Проведение аукционов по продаже, аренде недвижимости

Аренда коммерческой недвижимости

Зарубежная недвижимость

Аренда коттеджей

Новостройки
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Вилла КОМПЛЕКС ТРЁХСПАЛЕННЫХ ВИЛЛ В YENI BOGAZICI
Вилла КОМПЛЕКС ТРЁХСПАЛЕННЫХ ВИЛЛ В YENI BOGAZICI
Северный Кипр
от
$391,607
? Уютный комплекс ультрасовременных вилл с 3 спальнями строится в излюбленном Yeni Bogazici в 11 км от Фамагусты. Проект состоит из 12 отдельно стоящих вилл со своим участками земли и частными бассейнами. ? ВИЛЛА С 3 СПАЛЬНЯМИ  Участок - 350 м2 Закрытая плоащдь виллы - 170 м2 Террасы -…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Коттеджный поселок «Ambiance»
Коттеджный поселок «Ambiance»
Аканту, Северный Кипр
от
$196,757
Год сдачи 2023
Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря. Преимуществом комплекса также является большое ко…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой комплекс “Kyrenia Residence”.
Жилой комплекс “Kyrenia Residence”.
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$61,226
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Многофункциональный комплекс в Кирении     В регионе Dogankoy в центре города Кирения возводится новый масштабный комплекс “Kyrenia Residence”.     Комплекс возводится в очень удобном месте. Здесь есть магазины, рестораны, огромный супермаркет Lemar. Самая востребованная частная школа …
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой комплекс Yeni Bogazici
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Chloraka, Кипр
от
$249,175
ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £ ? Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова. ? Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленны…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Северный Кипр
от
$143,658
? Новый проект в районе Отюкен среди спокойствия и безмятежности природы. Отюкен - малозаселенный район в 3 км от самого популярного региона Long Beach. Приобретая здесь жильё, Вы будете находится рядом с самым оживленным местом на Северном Кипре (Long Beach), но в то же время слегла уединен…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Агентство недвижимости "НьюЛайф"
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Год основания компании 2022
Жилая недвижимость 20 Земельные участки 1
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