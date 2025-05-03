Эра - Недвижимости плюс

Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».
Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельные участки – все это входит в сферу деятельности специалистов наших компаний, которые сопровождают сделку от начала до конца. Наши услуги клиенты оплачивают только после успешной сделки по тарифам, установленным государством.
Покупка и продажа квартир, комнат
Покупка и продажа коттеджей, домов, участков
Продажа коммерческой недвижимости
Аренда квартир, комнат
Новостройки, долевое строительство
Проведение аукционов по продаже, аренде недвижимости
Аренда коммерческой недвижимости
Зарубежная недвижимость
Аренда коттеджей