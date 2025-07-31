Mieszkanie w nowym budynku Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegancji i naturalnego otoczenia. Wznosząc się z odrębną tożsamością architektoniczną, wieża łączy w sobie design płynów, przemyślany szczegół i styl życia zakorzeniony w równowadze. Eltiera Heights znajduje się w samym sercu jednej z najbardziej ugruntowanych społeczności Dubaju, oferuje nowy standard życia, w którym design i komfort są bezproblemowo zintegrowane.

Raz, dwa, trzy sypialnie i Penthouses.

Jumeirah Islands jest jedną z najbardziej wyróżniających się społeczności mieszkalnych w Dubaju, gdzie piękno naturalne i architektoniczna elegancja współistnieją w idealnej równowadze. Zaprojektowany wokół serii spokojnych jezior ludzkich, okolica oferuje poczucie ucieczki zaledwie kilka minut od tętniącego życiem rdzenia miasta. Z bujnymi pejzażami, chodnikami na drzewie i kolekcją starannie ułożonych rezydencji, zapewnia styl życia określony przez spokój i połączenie. Podczas gdy wybrane klastry są w pełni strzeżone i prywatne, cała społeczność utrzymuje atmosferę wyłączności, spokoju i łatwej dostępności.