  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Mieszkanie w nowym budynku Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$500,000
od
$7,150/m²
;
2
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33034
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegancji i naturalnego otoczenia. Wznosząc się z odrębną tożsamością architektoniczną, wieża łączy w sobie design płynów, przemyślany szczegół i styl życia zakorzeniony w równowadze. Eltiera Heights znajduje się w samym sercu jednej z najbardziej ugruntowanych społeczności Dubaju, oferuje nowy standard życia, w którym design i komfort są bezproblemowo zintegrowane.
Raz, dwa, trzy sypialnie i Penthouses.
Jumeirah Islands jest jedną z najbardziej wyróżniających się społeczności mieszkalnych w Dubaju, gdzie piękno naturalne i architektoniczna elegancja współistnieją w idealnej równowadze. Zaprojektowany wokół serii spokojnych jezior ludzkich, okolica oferuje poczucie ucieczki zaledwie kilka minut od tętniącego życiem rdzenia miasta. Z bujnymi pejzażami, chodnikami na drzewie i kolekcją starannie ułożonych rezydencji, zapewnia styl życia określony przez spokój i połączenie. Podczas gdy wybrane klastry są w pełni strzeżone i prywatne, cała społeczność utrzymuje atmosferę wyłączności, spokoju i łatwej dostępności.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$569,591
Apartamentowiec EMAAR Beachfront
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,16M
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$181,471
Rezydencja Aquamarine Beach Residences - SOBHA SINIYA ISLAND
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$302,962
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$413,303
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$500,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Zespół mieszkaniowy Beverly Gardens
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$164,384
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 12
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$211,835
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Apartment in the elite project The Bay Residence on the coast of Yas Island! Perfect for life, investment and alend! Yet of 5.9 % in $! Let's provide the investor catalog! Exciting view of the sea and the opportunity to walk along the coast! convenience: landscape pools for adults and chil…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Zespół mieszkaniowy Binghatti Grove
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$405,045
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 51
Apartamenty w nowoczesnym projekcie Binghatti Grove w Jumeirah Village Circle! Najbardziej poszukiwana dzielnica! Doskonała opcja na życie rodzinne i inwestycję! Bogate wyposażenie! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Em…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje