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Domy z basenem na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
45
Basaksehir
34
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7 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Umraniye, Turcja
Dom 5 pokojów
Umraniye, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Te półwyseparowane wille znajdują się w kompleksie mieszkalnym w Ümraniye, istanbul, szybko …
$1,41M
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Dom 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Dom 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Odkryj te znakomite wille triplex znajduje się zaledwie 2 km od Gurpınar Beach w kwitnącej B…
$1,84M
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Dom 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Dom 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Basaksehir szybko staje się jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Stambule, przyciągając…
$512,525
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Willa 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Willa 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Willa 4 pokoi w Fatih, Turcja
Willa 4 pokoi
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
ID ST BI- 382Informacje podstawowe:Okręg BahçeşehirTermin zakończenia budowy: kwiecień 2025 …
$690,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Willa 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
$1,50M
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Typy nieruchomości w Stambuł.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
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