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Domy nad morzem na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
116
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
44
Basaksehir
34
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44 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,41M
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Dom 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$1,90M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 5 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$474,323
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$620,889
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Dom 6 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Dom 6 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe wille nad morzem w Büyükçekmece Stambuł Eleganckie wille znajdują się w kompleksie w…
$1,10M
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Willa 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$2,05M
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Bliźniak 7 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$755,915
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Bliźniak 6 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Spokojnym Kompleksie w Kadıköy w Stambule Apartamenty poło…
$1,67M
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Rezydencja 15 pokojów w Fatih, Turcja
Rezydencja 15 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 15
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja historyczna w Fatih z widokiem na morze do odtworzenia dla dużych inwestycji Rezy…
$2,05M
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty na Sprzedaż, Zaledwie 600 m od Mariny w Büyükçekmece Büyükçekmece to jedna z naj…
$380,843
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Bliźniak 4 pokoi w 25 Carsi Eczanesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
25 Carsi Eczanesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/4
Zostało tylko kilka 3 + 1 apartamentów - bardzo ograniczone zasoby!Cena zaczyna się od zaled…
$400,000
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 12
Gotowa do Zamieszkania Nieruchomość w Stambule Beylikdüzü Nieruchomość gotowa do zamieszkani…
$398,345
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Dom 7 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Dom 7 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille z Widokiem na Morze oraz Prywatnym Basenem w Stambule Büyükçekmece Te eleganckie wille…
$1,25M
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Bliźniak 5 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty na Sprzedaż w Projekcie z Bogatymi Udogodnieniami w Eyüp w Stambule Apartamenty …
$1,15M
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Willa 7 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 7 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 394 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe wille nad morzem w Büyükçekmece Stambuł Eleganckie wille znajdują się w kompleksie w…
$1,20M
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Bliźniak 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w Kompleksie Blisko Morza w Üsküdar, Stambuł Mieszkania znajdują się w dzielnicy …
$733,988
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Bliźniak 5 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Spokojnym Kompleksie w Kadıköy w Stambule Apartamenty poło…
$1,23M
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$460,474
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Bliźniak 3 pokoi w Kartal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 17
Nieruchomości Nadmorskie na Sprzedaż w Pobliżu Stacji Marmaray w Kartal, Stambuł Nieruchomoś…
$550,491
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Bliźniak 6 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
Piętro 13/13
Apartamenty Dwupoziomowe z Unikalnym Widokiem na Marinę w Kadıköy Kalamış Kadıköy to jedna z…
$1,50M
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Bliźniak 6 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Odległości Spaceru od Metra, Marmaray i Promu w Üsküdar, Stambuł Apartamenty z…
$2,35M
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Willa 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Stambule Büyükçekmece Willa z prywatnym basenem znajdu…
$744,375
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Bliźniak 4 pokoi w Kartal, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/17
Nieruchomości Nadmorskie na Sprzedaż w Pobliżu Stacji Marmaray w Kartal, Stambuł Nieruchomoś…
$485,863
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Willa 5 pokojów w Sile, Turcja
Willa 5 pokojów
Sile, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille Wolnostojące Oferujące Możliwości Inwestycyjne w Stambule Şile Şile, nadmors…
$1,50M
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/4
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Autostrady E-5 i Metra w Maltepe, Stambuł Położona w Küçükyal…
$367,170
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Bliźniak 6 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$5,00M
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Bliźniak 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Projekcie w Stambule Beyoğlu Projekt architektury poziomej zlokalizowany jest…
$990,192
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Bliźniak 4 pokoi w Uskudar, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w Kompleksie Blisko Morza w Üsküdar, Stambuł Mieszkania znajdują się w dzielnicy …
$733,988
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Typy nieruchomości w Stambuł.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
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