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Domy w górach na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
116
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
44
Basaksehir
34
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5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Dom 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Dom 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Willa 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Willa 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Buyukcekmece, Turcja
Dom 4 pokoi
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 5
$239,578
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Dom 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Typy nieruchomości w Stambuł.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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