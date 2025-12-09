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Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes

Velez Malaga, Hiszpania
od
$290,044
;
3
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ID: 39133
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 611149787
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    La Axarquia
  • Miasteczko
    Velez Malaga
  • Adres
    Calle Plateros

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality of life. Located in one of the fastest-growing and most promising areas of Vélez-Málaga, you'll enjoy excellent connections to all services: schools, shopping centers, transportation, and green areas. All homes feature optimized layouts, large terraces, and top-quality materials. In addition, the development includes a communal pool, gardens, children's play areas, and communal areas designed for leisure and relaxation for the whole family. Whether you're looking for your first home, an investment opportunity, or a new home, this development is tailored to your needs with a variety of options. Request more information and secure your home in one of the most promising areas on the eastern Costa del Sol.

Lokalizacja na mapie

Velez Malaga, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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