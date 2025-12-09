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Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills

Benagalbon, Hiszpania
od
$455,060
;
13
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ID: 39326
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 130614548
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    La Axarquia
  • Miasteczko
    Rincon de la Victoria
  • Wioska
    Benagalbon
  • Adres
    Calle Sietecolores

O kompleksie

Przeniesienie
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An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. From the ground floor flats with large private terraces, perfect for sharing moments outdoors, to the penthouses with solariums, where the sea and sky merge into one. Discover a new way to experience the Costa del Sol: authentic, bright and deeply Mediterranean. Located in Rincón de la Victoria, its surroundings offer the best of both worlds: the tranquillity of a natural environment and the proximity of Malaga, just a few minutes away. Wide beaches, cliffside trails, golf, gastronomy and a lifestyle that can be enjoyed outdoors all year round.

Lokalizacja na mapie

Benagalbon, Hiszpania
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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