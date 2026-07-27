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Nowe mieszkania w Velez Malaga, Hiszpania

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Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Hiszpania
od
$307,109
New development consisting of 92 high-quality homes, the the second phase will consist of 48 homes, distributed across 7 blocks of 4 floors. The property offers 2- and 3-bedroom apartments, as well as exclusive 3-bedroom penthouses. Each home is built with top-quality finishes, ensuring comf…
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Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
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Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Torre del Mar, Hiszpania
od
$307,109
Created with one goal in mind: to care for the well-being of each and every one of its inhabitants. Its spaces are carefully designed by the prestigious architectural studio HCP, creating a safe, pleasant and familiar environment. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, including the magnificent p…
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Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Velez Malaga, Hiszpania
od
$290,044
Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality …
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Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
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Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Torre del Mar, Hiszpania
od
$336,261
A new way to experience the Mediterranean in Torre del Mar: exclusive homes just 100 meters from the beach. A new residential development with contemporary design located in one of the most attractive areas of Torre del Mar, just a few steps from the boardwalk and surrounded by all the amen…
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Dzielnica mieszkaniowa Baviera Golf Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Baviera Golf Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Baviera Golf Fase III
Torre del Mar, Hiszpania
od
$310,692
Exclusive gated residential complex located in the heart of a golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 motorway. It is less than 30 minutes from both Malaga International Airport and Malaga city. A few kilometers away you can enjoy multiple services, shopping and leisure ce…
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Torre del Mar, Hiszpania
od
$716,719
Discover this new residential development in Torre del Mar. An exclusive promotion located in one of the most privileged enclaves of the Costa del Sol. A setting that perfectly combines residential tranquility with proximity to the sea, services, shops, and excellent transport connections. …
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Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
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Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Velez Malaga, Hiszpania
od
$410,692
Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in th…
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Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Velez Malaga, Hiszpania
od
$455,003
Exclusive property development of 30 semi-detached villas, located in the charming neighbourhood of El Limonar, in Vélez-Málaga. This gated residential complex has been designed with the comfort and well-being of families in mind, offering a peaceful and safe environment where you can enjoy …
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