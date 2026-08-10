Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Katalonia
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

;
Barcelona
13
Girona
152
Lloret de Mar
37
Blanes
33
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 9 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH DOUBLE PLOT AND BEAUTIFUL VIEWS TO THE SEA AND THE MOUNTAIN IN LLORET D…
$694,566
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Tossa de Mar, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
WONDERFUL HOUSE IN A UNIQUE PLACE IN TOSSA DE MAR, WITH BEAUTIFUL VIEWS OF THE SEA AND THE B…
$953,262
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL MEDITERRANEAN STYLE HOUSE, WITH PANORAMIC SEA VIEWS  This fabulous house with g…
$1,03M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 877 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCELLENT HIGH-STANDARD HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS, IN LLORET DE MAR  This fantastic …
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en l…
$1,93M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się