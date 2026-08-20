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Wille na sprzedaż w Blanes, Hiszpania

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33 obiekty total found
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Willa z widokiem na morze i licencji turystycznej, 400 m od Cala Bona - Cala Sant Francesque…
$990,863
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Elegancki dom w ekskluzywnej dzielnicy Cala San Francesque w Blane, jednej z najbardziej pre…
$1,10M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Dom na sprzeda? w urbanizacji Blanes.Położony w bardzo cichej okolicy Blanes, w dzielnicy mi…
$564,884
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 654 m²
W sercu prestiżowej urbanizacji Cala Sant Francesque, w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$1,70M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Przestronny i jasny dwurodzinny dom w MontferrandNa parterze: salon, łazienka, duża kuchnia …
$564,884
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 932 m²
Odnowiona willa z widokiem na morze w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Costa Brav…
$2,14M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Dom z licencją turystyczną w mieście Blanes.Ten 120 m2 dom, położony zaledwie 150 metrów od …
$580,850
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Willa z widokiem na morze i nowy basen w Cala Sant Francja - BlanesPrezentujemy ekskluzywne …
$2,30M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 654 m²
Ekstra willa z dodatkową działką, licencją turystyczną i panoramicznym widokiem na morze w C…
$1,69M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,26M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,25M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
ekskluzywny dom z licencją turystyczną w Cala San Francesque - Blanes.W jednym z najbardziej…
$1,63M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 455 m²
Willa w stylu klasycznym w urbanizacji Cala Sant Francesque miasta Blanes na Costa Blava.Odl…
$1,45M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 680 m²
Willa, zbudowana w nowoczesnym stylu, znajduje się w elitarnej urbanizacji Cala Sant Frances…
$4,07M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 356 m²
Dom w dzielnicy Sant João Blanes na Costa Brava. Całkowita powierzchnia wynosi 362 metrów kw…
$1,03M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 658 m²
Dom w pierwszej linii morza w urbanizacji miasta Blanes na Costa Brava - Cala San Francesque…
$4,12M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 473 m²
Redukcja ceny. Stara cena to 1.800,000 euro. Dom z widokiem na morze w urbanizacji Santa Cri…
$2,09M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesny designerski willa w mieście Blanes w odległości spaceru od morza. Dom posiada 5 s…
$2,21M
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Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en l…
$1,93M
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Willa 5 pokojów w Blanes, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 473 m²
Liczba kondygnacji 2
HOUSE WITH FANTASTIC SEA VIEWS IN SANTA CRISTINA, BLANES  It is a large house of about 47…
$802,483
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Stylowy dom w urbanizacji Cala Sant Francesc w Blanes. Odległość od centrum Barcelony wynosi…
$2,15M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 850 m²
Nowoczesna willa w elitarnej urbanizacji Cala Sant Francesc na Costa Brava. Odległość od Bar…
$5,23M
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Willa 6 pokojów w Blanes, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCELLENT HOUSE OF HIGH STANDING WITH A PRECIOUS VIEWS TO THE SEA, IN LA CALA SANT FRANCESC,…
$1,71M
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Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH MOUNTAIN VIEWS AND SPECTACULAR FINISHES IN BLANES  It is an in…
$1,20M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Santa Cristina miasta Blanes na Costa Brava. Powierzc…
$1,16M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
Nowoczesny dom w najlepszej urbanizacji na Costa Brava jest Cala Sant Francesque. Odległość …
$1,45M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Redukcja ceny. Stara cena to 175,000 euro. Dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala San Fr…
$1,13M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Dom w elitarnej urbanizacji Cala Sant Francesque miasta Blanes. Odległość od centrum Barcelo…
$1,10M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Przytulny dom w dzielnicy Sant Joan w Blanes. Odległość od centrum Barcelony wynosi 60 km, o…
$1,05M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Redukcja ceny!!! Stara cena to 655.000 euro!!! Dom w stylu Rustico znajduje się w cichej urb…
$694,823
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