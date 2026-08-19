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Wille na sprzedaż w Tossa de Mar, Hiszpania

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13 obiektów total found
Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Dom ze wspaniałym widokiem na morze w mieście Tossa de Mara. Dom znajduje się w uprzywilejow…
$1,83M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Dom z licencją turystyczną w stylu klasycznym, położony w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej…
$1,43M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 476 m²
100% prywatności!!! Piękna willa w urbanizacji miasta Tossa de Mar z dużym obszarem. Odległo…
$2,94M
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Willa 3 pokoi w Tossa de Mar, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
WONDERFUL HOUSE IN A UNIQUE PLACE IN TOSSA DE MAR, WITH BEAUTIFUL VIEWS OF THE SEA AND THE B…
$953,262
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Willa 5 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH SWIMING POOL IN SANTA MARIA DE LLORELL, TOSSA DE MAR  Fantastic hous…
$630,435
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Willa w Tossa de Mar, Hiszpania
Willa
Tossa de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Willa w urbanizacji miasta Tossa de Mar z panoramicznym widokiem na morze na Costa Brava. Od…
$917,910
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Tossa de Mar, Hiszpania
Willa
Tossa de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piękny dom z licencją turystyczną, położony wewnątrz muru twierdzy w Tossa de Mara.Składa si…
$414,802
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 331 m²
Przedstawiamy unikalną willę z widokiem na morze w urbanizacji Cala Cañelles w Lloret de Mar…
$2,09M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 696 m²
Piękna rezydencja z śródziemnomorskim urokiem w cichej urbanizacji Cala Caneias w Lloret de …
$848,195
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 379 m²
Dom ze wspaniałym widokiem na morze w mieście Tossa de Mara. Dom znajduje się w uprzywilejow…
$3,49M
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Willa w Tossa de Mar, Hiszpania
Willa
Tossa de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Nowoczesna willa z panoramicznym widokiem na morze w zamkniętym urbanizacji Tossa de Mar - S…
$2,96M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 392 m²
Na terytorium Martossy nie będzie widać budynków mieszkalnych - są tylko wille rozrzucone po…
$3,83M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Wyjątkowa okazja dla Brązowej Kości! Dom z ważną licencją turystyczną W prestiżowej dzielni…
$894,672
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