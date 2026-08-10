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Wille na sprzedaż w Tarragona, Hiszpania

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4 obiekty total found
Willa w Tarragona, Hiszpania
Willa
Tarragona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
ekskluzywna willa na sprzedaż Els Bosco, TarragonaWspaniały trzypiętrowy willa na sprzedaż, …
$876,869
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Willa w el Perello, Hiszpania
Willa
el Perello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
W odległości 100 metrów od plaży w Perello, Terragona, na wybrzeżu Costa Dorada, bardzo cich…
$705,088
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Willa w Vandellos i lHospitalet de lInfant, Hiszpania
Willa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 416 m²
Willa w pierwszej linii morza w mieście Ospitalet de Infant na Costa Dorada. Dom w klasyczny…
$1,86M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Cambrils, Hiszpania
Willa
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Witaj w nowym domu w Cambrils, Tarragona. Ten przytulny dom 310- kwadratowy, położony na 405…
$755,242
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