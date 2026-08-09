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Wille na sprzedaż w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania

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Platja dAro
18
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22 obiekty total found
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
Perła otoczona naturą, gdzie luksus łączy się z absolutnym spokojem.Położony w wyłącznej dzi…
$1,52M
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Willa w Castell dAro, Hiszpania
Willa
Castell dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 900 m²
Luksusowa rezydencja w pobliżu plaż Sa Conca i San Paul - S 'Agaro, Costa Przewodniczący Bra…
$11,62M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Tradycyjny dom 5 minut od Playa de Aro. Jeśli chcesz mieszkać w tradycyjnym katalońskim dom…
$2,61M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 754 m²
Nowoczesny dom w wyjątkowej lokalizacji w prestiżowym mieście Playa de aro na Costa Brava. M…
$12,20M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 717 m²
Dom w klasycznym stylu z panoramicznym widokiem na morze w urbanizacji Playa de Aro - Mas No…
$3,43M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Stylish villa with private garden, swimming pool and spacious terraces. Location-quiet resid…
$2,06M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Dwa nowe widelce w nowoczesnym stylu w mieście Sagaro na Costa Brava. Odległość od morza wyn…
$2,21M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 726 m²
Willa w pierwszej linii morza z widokiem na plażę Sa Conca w elitarnej urbanizacji La Gavina…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Castell dAro, Hiszpania
Willa
Castell dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 900 m²
Luksusowa rezydencja w pobliżu plaż Sa Conca i San Paul - S 'Agaro, Costa BravaWyjątkowy maj…
$11,57M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 326 m²
Luksusowa willa zbudowana w nowoczesnym stylu z wysokiej jakości materiałów wykończeniowych.…
$1,57M
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Willa 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Ładny dom w szanowanej okolicy małego przytulnego miasteczka S`Agaro.Dom o łącznej powierzch…
$1,67M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Wspaniały willa na sprzedaż na Costa Brava, położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w p…
$3,49M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Ten dwupiętrowy dom z ogrodem i basenem oraz doskonałą orientacją na słońcu znajduje się kil…
$580,956
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 511 m²
Masia w obszarze Playa de Aro na Costa Brava. Dom został zbudowany w 1972 roku. Położony kil…
$2,21M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 512 m²
Nowoczesna willa w urbanizacji Mas Nou w Playa de Aro. Odległość od morza wynosi około 4 km.…
$1,37M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Dom mieszkalny w Sagaro z pięknym publicznym rekreacji z basenem i trawnikami dla mieszkańcó…
$671,585
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piękna willa w Sagaro 500 metrów od plaży w cichej i prywatnej okolicy. Powierzchnia domu 40…
$1,45M
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Parametry nieruchomości w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania

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