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Wille na sprzedaż w Sitges, Hiszpania

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7 obiektów total found
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 910 m²
Unikalna willa z panoramicznym widokiem na morze i SitgesTa elegancka willa 910 m2 znajduje …
$8,63M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 267 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Dom jest w dos…
$987,624
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 328 m²
Kluczowe informacje:Rzadka oferta, tylko dla klientów premium. Niepubliczna sprzedaż. Elitar…
$3,47M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Quint Mar miasta Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$1,50M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji miasta Montgavin Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$952,767
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TekceTekce
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 308 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Quint Mar miasta Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$987,624
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