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Wille na sprzedaż w Calonge i Sant Antoni, Hiszpania

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4 obiekty total found
Willa w Calonge, Hiszpania
Willa
Calonge, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 865 m²
Luksusowe nieruchomości z cudownymi widokami na góry. Jest wszystko, czego potrzebujesz do w…
$2,21M
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Willa w Sant Antoni, Hiszpania
Willa
Sant Antoni, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 644 m²
Dom położony jest na Costa Brava w mieście Sant Antoni de Colonge. Powierzchnia 644 metrów …
$4,07M
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Willa 7 pokojów w Torre Valentina, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Torre Valentina, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dwupiętrowy dom ze wspaniałym widokiem na morze. Spokojna lokalizacja w urba…
$1,53M
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TekceTekce
Willa w Sant Antoni, Hiszpania
Willa
Sant Antoni, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 532 m²
Dom z panoramicznym widokiem na morze w urbanizacji miasta Torrevalentina Kalonge na Costa B…
$4,07M
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Parametry nieruchomości w Calonge i Sant Antoni, Hiszpania

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