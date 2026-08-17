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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 624 m² w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 624 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 624 m²
Doskonałe pomieszczenia na sprzedaż znajduje się na szerokiej alei w San Vicente del Rapeig.…
$433,799
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Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m² w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Liczba łazienek 58
Powierzchnia 1 400 m²
Rezydencja sprzedaje studentom tylko 300 m uniwersytetów, z czego 58 pokoi 3 jest dla minusv…
$749,876
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