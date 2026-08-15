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Dom wolnostojący na sprzedaż w Portugalia

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Portimao, Portugalia
Dom wolnostojący
Portimao, Portugalia
Położony w uroczym mieście Portimão, ta piękna nieruchomość czeka na nowego właściciela. Ta …
$371,670
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Oliveira de Azemeis, Portugalia
Dom wolnostojący 4 pokoi
Oliveira de Azemeis, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 471 m²
Fantastyczna farma w Oliveira de Azeméis, o powierzchni 59 100 m2 w Oliveira de Azeméis. Skł…
$5,76M
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