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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cascais, Portugalia

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mieszkania
122
domy
37
159 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,45M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,48M
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English
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$3,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,32M
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English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,34M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$2,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,59M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$3,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,64M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Bliźniak 3 pokoi w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Dwupoziomowy квартира Z 3 sypialniami, z balkonem, z doskonałą dekoracją i dużymi oknami, zn…
$611,042
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Penthouse w Cascais, Portugalia
Penthouse
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Prywatne mieszkanie Monte Estoril Ocean Residence to miejsce dla tych, którzy zawsze marzyli…
$3,91M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,08M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,22M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$3,40M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 143 m²
Przestronny apartament z 2 sypialniami, 3 łazienkami, tarasem o powierzchni 70   m2, dwa pry…
$1,48M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 241 m²
Villa triplex 3 sypialnie, nowe, o łącznej powierzchni 241 m2 i powierzchni zewnętrznej 274 …
$1,36M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,64M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,57M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,97M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$2,97M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 264 m²
Brazil Residence to wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyrafinowanie luksusowych nieruch…
$2,54M
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