Агентство русскоязычных риэлторов

Portugalia, Lizbona
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
3 lata 7 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Portugues
Strona internetowa
arr.pt/
O agencji

W Portugalii oferujemy pełen zakres usług w zakresie nieruchomości. Wybieramy nieruchomości w oparciu o Państwa potrzeby, w tym znalezienie urządzeń pozarynkowych, ocenę stanu obiektów o ponad 10 parametrów: jakość i przyjazność dla środowiska, stan sieci inżynieryjnych, możliwości przebudowy, obciążenia i ograniczenia, czystość prawną, dostępność lokalizacji i transportu, infrastrukturę społeczną i handlową, atrakcyjność inwestycji. Przygotowujemy projekcje. Pomagamy w ubieganiu się o kredyt hipoteczny - aplikujemy do kilku banków jednocześnie, przyspieszamy podejmowanie decyzji. Doradzamy w kwestii niuansów opodatkowania i wydajemy portugalski numer podatkowy. Zapewniamy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Banco de Portugal jest licencjonowany do otwierania rachunków i udzielania pożyczek. Pracownicy przeszli szkolenie zawodowe w Instytucie Edukacji Bankowej IFB. Licencja 0006376. Odpowiedzialność zawodowa jest ubezpieczona przez Hiscox.

Usługi

Sprzedaż, zakup, wybór nieruchomości mieszkalnych i Klmmer

Nasi agenci w Portugalia
Oleg Zharov
Oleg Zharov
