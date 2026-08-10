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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Albufeira, Portugalia

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mieszkania
19
domy
31
50 obiektów total found
Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 645 m²
W prestiżowej Marina de Albufeira ta wyjątkowa willa z czterema sypialniami stanowi przykład…
$3,75M
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały apartament z trzema sypialniami w prestiżowym Pine Cliffs Ocean Suites Resort …
$2,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Mieszkanie z 3 sypialniami o powierzchni 129 m2, całkowicie nowe, z 2 parkingami i balkonem …
$589,480
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TekceTekce
Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Pierwsze piętro willi Mendoeira składa się z holu wejściowego z przestronnym salonem, jadaln…
$2,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami jest prawdziwym klejnotem. Oferując urzekające…
$5,27M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Ta oszałamiająca nieruchomość na sprzedaż znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Galé, w Albuf…
$1,76M
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Mieszkanie 4 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Ten czteropokojowy apartament znajduje się w uroczym butiku rozwoju zaledwie 12 jednostek w …
$1,52M
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Penthouse w Albufeira, Portugalia
Penthouse
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Te eleganckie apartamenty są kwadratowe. 178 & ndash; 188 m2, w tym elitarnej kuchni i salon…
$1,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Ten trzypokojowy dwupoziomowy apartament na sprzedaż znajduje się w Albufeira, w prestiżowym…
$644,710
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 720 m²
Ta nowoczesna willa z pięcioma sypialniami znajduje się w południowej części Galé, zaledwie …
$5,80M
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Bliźniak 1 pokój w Albufeira, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 89 m2, parking i 2 tarasy, w nowym kompleksie kurortu Ma…
$658,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
2 Sypialnia apartament, widok na morze AlbufeiraPrezentacja tego wykwintnego dwupokojowego a…
$537,698
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Mieszkanie 2 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
Wybierz jeden z trzech różnych układów o powierzchni 108-136 metrów kwadratowych. Każdy z ty…
$982,466
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta oszałamiająca nowoczesna willa, położona w ekskluzywnej Marina Albufeira, ma być ukończon…
$2,05M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
W pełni odnowiony wynajem nieruchomości inwestycyjnej na sprzedaż w Albufeira - 5 oddzielnyc…
$1,88M
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Willa w Paderne, Portugalia
Willa
Paderne, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Elegant 4-Sypialnia Villa z basenem, Garaże i widoki na góry na sprzedaż w Paderne, Albufeir…
$879,150
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Mieszkanie 2 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Położony w prestiżowej Balaia Golf Village, to w pełni umeblowane 1 + 1-pokojowe mieszkanie …
$492,324
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
Nowoczesna willa z czterema sypialniami na sprzedaż z prywatnym basenem w Olhos de Água, uro…
$2,05M
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Szeregowiec w Albufeira, Portugalia
Szeregowiec
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$866,882
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Położony w dojrzałej i pięknie utrzymanej urbanizacji Quinta dos Álamos, Guia Albufeira, ta …
$926,038
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Odkryj wyjątkową możliwość posiadania nowej, nowoczesnej willi w Vale Navio, Albufeira, jedn…
$1,85M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 524 m²
Ta oszałamiająca willa z pięcioma sypialniami znajduje się w bardzo południowej części Albuf…
$2,81M
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Dom 4 pokoi w Albufeira, Portugalia
Dom 4 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 322 m²
4-Sypialnia Villa, AlbufeiraWyjątkowa okazja do zdobycia spektakularnej nowoczesnej willi, g…
$3,49M
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Mieszkanie 1 pokój w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Nowoczesny jeden pokój parter w pełni umeblowany apartament położony na wzgórzu z widokiem n…
$334,077
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Kawalerka 4 pokoi w Albufeira, Portugalia
Kawalerka 4 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Nowoczesny dom czteropokojowy na sprzedaż w Branqueira. Ten obiekt położony jest w obrębie 1…
$1,05M
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Dom 4 pokoi w Albufeira, Portugalia
Dom 4 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 258 m²
Luksusowa willa, w nowoczesnym stylu znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji Albufeira, …
$3,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowoczesny apartament 3- Sypialnia z widokiem na morze w ekskluzywnym Condominium Praia de O…
$615,405
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Niedawno odnowiony z wysokiej jakości wykończenia w całości są automatycznie witane przez ja…
$410,270
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Mieszkanie 1 pokój w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
To nowe studio na sprzedaż znajduje się w samym sercu Olhos D 'Água, w Albufeira, zaledwie k…
$351,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$635,713
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Parametry nieruchomości w Albufeira, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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