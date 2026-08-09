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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Faro, Portugalia

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Albufeira
50
Lagos
135
Loule
175
Lagoa
120
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979 obiektów total found
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Odkryj tę wspaniałą trzypiętrową willę w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Vale de França.Z …
$984,648
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Dom w Lagos, Portugalia
Dom
Lagos, Portugalia
The height of elegance. This outstanding, 2 storey, linked villa is in a privileged location…
$2,73M
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Spektakularne luksusowe prywatne kondominium znajduje się w centrum Olhão, na pierwszej lini…
$1,42M
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Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Dom godny dzieła sztuki, widok na morze w Carvoeiro - LagoaUnikalny 5 sypialnia luksusowego …
$2,84M
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
$620,292
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 14
Wyjątkowe nieruchomości na sprzedaż w Algarve To rzadka i wybitna okazja, by nabyć jedną z n…
$11,31M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
Nowoczesny luksusowy willa z widokiem na morze Porto de Mos, LagosDoświadcz przybrzeżnego lu…
$3,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Apartament, w końcowych etapach budowy, położony w odległości spaceru od zabytkowego centrum…
$750,414
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Mieszkanie w Tavira, Portugalia
Mieszkanie
Tavira, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Górne piętro T- 0 apartament w samym sercu Cabanas i 150 metrów od morza i promenady, z unik…
$298,911
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, 115 m2 (powierzchnia całkowita), balkony i 1 miejsce parki…
$340,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Ten dwupokojowy apartament na sprzedaż znajduje się w zupełnie nowym rozwoju obecnie w budow…
$556,795
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Mieszkanie 2 pokoi w Loule, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 83 metrów kwadratowych, powierzchnia balkonów 5 met…
$374,511
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Prezentacja nowoczesnej, eleganckiej, niedawno zbudowanej willi z pięknym widokiem na morze.…
$2,66M
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe prywatne kondominium Cerca do Colégio znajduje się w samym sercu Portimau, w odległości…
$393,006
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Kawalerka 3 pokoi w Loule, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Odkryj tę ekskluzywną willę obecnie w budowie, która ma być ukończona do końca 2024 roku. Po…
$1,29M
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Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,006
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Nowy 3-pokojowy apartament z 283 m2 powierzchni prywatnej brutto, balkon i miejsce parkingow…
$726,014
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w spokojnej okolicy Almancil, w niewielkiej odl…
$2,93M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj nową, nowoczesną willę z trzema sypialniami w Lagos, z urzekającym podwórkiem, które …
$1,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$635,745
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Zapraszamy do tej willi, wykwintne rekolekcje, które redefiniują luksus życia w prestiżowym …
Cena na zgłoszenie
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego dwupokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorskim…
$591,961
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Dom 3 pokoi w Luz, Portugalia
Dom 3 pokoi
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 90 m²
2 + 1 Sypialnia Townhouse - EpischeTen 2 + 1 sypialnia kamienica znajduje się w dzielnicy mi…
$620,421
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Współczesna willa z widokiem na morze, basenem nieskończoności i ekskluzywnym designem w Lag…
$3,13M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Pierwsze piętro willi Mendoeira składa się z holu wejściowego z przestronnym salonem, jadaln…
$2,30M
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Szeregowiec w Vila Nova de Cacela, Portugalia
Szeregowiec
Vila Nova de Cacela, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Zamknięte kondominium z 6 willami T2 + 2, położony w centrum miejscowości Vila Nova de Casel…
$453,113
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Willa w Algoz, Portugalia
Willa
Algoz, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 588 m²
Elegancki Silves Villa T5 Łączenie tradycji Algarve z nowoczesnym SophysticationsW sercu Sil…
$1,60M
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Willa w Boliqueime, Portugalia
Willa
Boliqueime, Portugalia
Sypialnie 5
Urocza willa 5 + 1 sypialnia z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze w pobliżu…
$2,20M
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Mieszkanie 1 pokój w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Portimao, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Located in the Algarve, 5 Senses Apartments stands in Portimão, just 250 meters from the mag…
$461,314
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Dom 4 pokoi w Alvor, Portugalia
Dom 4 pokoi
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, Alvor, Portimão.Przedstawiamy wam naprawdę olśniewającą wil…
$4,14M
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Typy nieruchomości w Faro.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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