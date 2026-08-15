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Wille na sprzedaż w Portugalia

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514 obiektów total found
Willa w Turcifal, Portugalia
Premium Premium
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,10M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$809,275
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,01M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,16M
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TekceTekce
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Agencja
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English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Agencja
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
Oszałamiająca Vila Sol Golf Resort Villa 4- Sypialnia, Saltwater Pool i projektant wnętrzaW …
$2,29M
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Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$416,426
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 313 m²
Oszałamiająca willa z czterema sypialniami i basenem w kompleksie wewnętrznym   Vila Sol Pie…
$1,96M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ta olśniewająca willa, położona w historycznym mieście Tavira, oferuje doskonałą mieszankę s…
$1,47M
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Agencja
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/1
$1,09M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w cichej dziel…
$1,01M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 102 m²
Położony w uroczej plaży stronie miasta Carveiro, ten piękny obiekt ma stary-świat urok, ale…
$1,41M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
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Agencja
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English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$806,282
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Willa w Setubal, Portugalia
Willa
Setubal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Zbudowana willa znajduje się w prywatnym kondominium Casas de Azeit ã o.Zakończenie jest prz…
$717,178
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w spokojnej okolicy Almancil, w niewielkiej odl…
$2,93M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 286 m²
Położony w dzielnicy Urbanização da Ajuda, 3 psalni dom, niedawno odnowiony, obejmuje:Piętro…
$780,798
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna luksusowa willa z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze w Porto de Mos…
$3,81M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 591 m²
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w Vale da Lama, spokojnej okolicy na wschód od Lagos z pięk…
$2,93M
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Ta nowa nowoczesna willa znajduje się w odległości krótkiego spaceru od zabytkowego miasta S…
$728,745
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 645 m²
W prestiżowej Marina de Albufeira ta wyjątkowa willa z czterema sypialniami stanowi przykład…
$3,75M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Zapraszamy do tej willi, wykwintne rekolekcje, które redefiniują luksus życia w prestiżowym …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Willa w Portugalia
Willa
Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Ten wspaniały bungalow 3 sypialnie znajduje się na Silver Coast, dokładnie w Óbidos, w hrabs…
$461,279
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
W pełni odnowiony wynajem nieruchomości inwestycyjnej na sprzedaż w Albufeira - 5 oddzielnyc…
$1,88M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,50M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 337 m²
Projekt na oceanie z widokiem na front jest luksusowym kondominium Villa Maria Pia Wybudowan…
$751,880
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Parametry nieruchomości w Portugalia

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z Pole golfowe
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