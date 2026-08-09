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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Portimao, Portugalia

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Alvor
17
Mexilhoeira Grande
8
116 obiektów total found
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Odkryj tę wspaniałą trzypiętrową willę w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Vale de França.Z …
$984,648
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe prywatne kondominium Cerca do Colégio znajduje się w samym sercu Portimau, w odległości…
$393,006
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Nowy 3-pokojowy apartament z 283 m2 powierzchni prywatnej brutto, balkon i miejsce parkingow…
$726,014
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Mieszkanie 1 pokój w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Portimao, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Located in the Algarve, 5 Senses Apartments stands in Portimão, just 250 meters from the mag…
$461,314
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Dom 4 pokoi w Alvor, Portugalia
Dom 4 pokoi
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, Alvor, Portimão.Przedstawiamy wam naprawdę olśniewającą wil…
$4,14M
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Dom w Portimao, Portugalia
Dom
Portimao, Portugalia
Oddzielona willa jednopiętrowa z doskonałą i cichą lokalizacją mieszkalną zaledwie 900 m od …
$1,11M
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
Located in the heart of Portimão, this stunning 4-storey condominium offers a perfect blend …
$398,175
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
Jest to przykład jednego z jednopokojowych apartamentów (T1) dostępnych w hotelu Oceano Atlâ…
$910
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Nowy 3-pokojowy apartament z 283 m2 powierzchni prywatnej brutto, balkon i miejsce parkingow…
$731,413
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Mieszkanie 2 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Horus Residences to prestiżowy rozwój mieszkalny, umieszczony w strzeżonej społeczności, poł…
$723,824
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe prywatne kondominium Cerca do Colégio znajduje się w samym sercu Portimau, w odległości…
$395,013
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
To studio apartament, położony w prywatnym kondominium w Alvor, oferuje doskonałą okazję do …
$246,162
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Ready to move into in 2025, this is a fabulous, rare opportunity to purchase a brand new apa…
$796,350
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Portimao, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Położony w Algarve, 5 Senses Apartments znajduje się w Portimão, zaledwie 250 metrów od wspa…
$463,246
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ogromna wartość, key- gotowy apartament do zakupu obok Autodromo Internacional do Algarve Ra…
$339,938
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Mieszkanie 2 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Z pięknym widokiem na Marinę Praia da Rocha i Zamek Ferragudo ten luksusowy apartament będzi…
$1,44M
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Mieszkanie 1 pokój w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Portimao, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
WalkBeach Residences to nowy kompleks mieszkalny, który zostanie otwarty w Praia da Rocha, A…
$457,708
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Położony na 7. piętrze popularnego Pestana Edificio Alvor Atlântico jesteś natychmiast witan…
$175,830
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
This stunning T1 apartment with pool view is available for a minimum of 3 months between 1st…
$967
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Położony na czwartym piętrze popularnego Pestana Edificio Alvor Atlântico jesteś natychmiast…
$175,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Doskonała wartość, key- gotowe apartamenty do zakupu obok Autodromo Internacional do Algarve…
$263,745
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
Położony w samym sercu Portimão, ten wspaniały 4-piętrowy condominium oferuje doskonałą mies…
$426,616
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Ten apartament na sprzedaż znajduje się w prywatnym apartamencie w Alvor i cieszy się doskon…
$187,552
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Dom 3 pokoi w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Dom 3 pokoi
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 174 m²
Contemporary Single- Storey Villa Under Construction - Pierwsza lokalizacjaZ przyjemnością p…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Położony w Algarve, 5 Senses Apartments znajduje się w Portimão, zaledwie 250 metrów od wspa…
$955,812
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Położony na 5. piętrze popularnego Pestana Edificio Alvor Atlântico jesteś natychmiast witan…
$175,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Horus Residences to prestiżowy rozwój mieszkalny, umieszczony w strzeżonej społeczności, poł…
$700,189
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Mieszkanie 2 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 84 m kw., balkon o powierzchni 15 m kw. i 1 miejsce…
$445,021
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
$3,697
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International real estate agency Habita
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Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 218 m²
Doświadczenia rafinowane Algarve mieszkający w tej wyrafinowanej willi z 4 sypialniami, dosk…
$1,15M
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Typy nieruchomości w Portimao.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Portimao, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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