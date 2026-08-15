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Kawalerki na sprzedaż w Portugalia

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38 obiektów total found
Kawalerka w Arroios, Portugalia
Kawalerka
Arroios, Portugalia
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/6
$487,510
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Kawalerka w Sesimbra, Portugalia
Kawalerka
Sesimbra, Portugalia
Powierzchnia 46 m²
Nowy apartament typu studio o łącznej powierzchni 46 m2, 1 miejsce parkingowe i balkon w kom…
$474,574
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 57 m²
Całkowicie nowe studio o powierzchni 57 m2 z 2 balkonami o powierzchni 3m2. Budynek jest czę…
$537,883
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Kawalerka w Madalena, Portugalia
Kawalerka
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 38 m²
Studio apartament o powierzchni 38 metrów kwadratowych. m w nowym budynku w dzielnicy Chiado…
$462,695
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Kawalerka 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowe trzypokojowe kamienice na sprzedaż w Fuseta, z których każdy posiada własne baseny, duż…
$797,096
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Kawalerka 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowe trzypokojowe kamienice na sprzedaż w Fuseta, z których każdy posiada własne baseny, duż…
$820,540
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TekceTekce
Kawalerka 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Ten nowy trzypokojowy dom w Tavira oferuje doskonałą lokalizację, w odległości spaceru do ni…
$902,594
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 89 m²
Apartament 88.9 m2, balkon 8m2 i widoki na ogród, położony w centrum Porto.Budynek na Alvare…
$416,426
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Kawalerka w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka
Carvoeiro, Portugalia
Powierzchnia 87 m²
Studio 87 m2 z tarasem 9 m2 w domu w zamkniętym kompleksie Carvoeira Gardens.Carvoeiro Garde…
$404,858
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Kawalerka 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony zaledwie 40 minut od międzynarodowego lotniska Faro, 5-gwiazdkowy ośrodek w Algarve…
$608,958
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Kawalerka 3 pokoi w Loule, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Odkryj tę ekskluzywną willę obecnie w budowie, która ma być ukończona do końca 2024 roku. Po…
$1,29M
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Kawalerka w Sesimbra, Portugalia
Kawalerka
Sesimbra, Portugalia
Powierzchnia 39 m²
Studio w kompleksie turystycznym Sesimbra Golden Beach, położone na pierwszej linii plaży, w…
$341,238
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Kawalerka 4 pokoi w Albufeira, Portugalia
Kawalerka 4 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Nowoczesny dom czteropokojowy na sprzedaż w Branqueira. Ten obiekt położony jest w obrębie 1…
$1,05M
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Kawalerka 1 pokój w Matosinhos, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Nowe studio apartament T1 (T0) o łącznej powierzchni 39 m2, balkon 3 m2 i magazyn w nowym pr…
$173,511
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Kawalerka 5 pokojów w Setubal, Portugalia
Kawalerka 5 pokojów
Setubal, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Ten pięciopokojowy dom na sprzedaż znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Azeitão, w Setúbal. …
$525,145
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Kawalerka w Madalena, Portugalia
Kawalerka
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 80 m²
Studio apartament w nowym projekcie w samym sercu Lizbony, zaledwie kilka kroków od Praça do…
$456,912
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Kawalerka 4 pokoi w Loule, Portugalia
Kawalerka 4 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz doskonałej kombinacji resort-styl życia i urok Algarve w tym wykwintnym domu. Zapr…
$1,15M
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Kawalerka 3 pokoi w Loule, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 138 m²
Ten wyjątkowy 3 + 1 sypialnia to marzenie golfistów, doskonale położony w prestiżowej Vila S…
$773,652
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Kawalerka 3 pokoi w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 193 m²
Ten trzypokojowy kamienica na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w dzielni…
$931,899
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Kawalerka 1 pokój w Portimao, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Portimao, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Studio, Portimão, AlgarveTo urocze studio oferuje częściowy widok na morze. Znajduje się zal…
$248,050
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Kawalerka w Arroios, Portugalia
Kawalerka
Arroios, Portugalia
Powierzchnia 37 m²
W samym sercu Lizbony, blisko Marquês de Pombal i głównej ulicy Avenida da Liberdade, jest t…
$484,673
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Kawalerka 3 pokoi w Silves, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Silves, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Część ekskluzywnego zestawu tylko sześciu właściwości ta elegancka dwupiętrowa willa, gotowa…
$802,957
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 58 m²
Studio apartament 58 m kw, w nowym kompleksie w centrum Porto. Budynek znajduje się w wyjątk…
$404,858
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Kawalerka w Monchique, Portugalia
Kawalerka
Monchique, Portugalia
Powierzchnia 45 m²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort to kompleks hotelowy w Monchique, Algarve; s…
$323,887
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Kawalerka 3 pokoi w Silves, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Silves, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Część ekskluzywnego zestawu tylko sześciu właściwości ta elegancka dwupiętrowa willa, gotowa…
$791,235
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Kawalerka 1 pokój w Setubal, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Setubal, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ten kompleks turystyczny znajduje się w Sesimbra, tuż obok plaży.Składa się z:48 apartamentó…
$450,109
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Kawalerka 1 pokój w Arroios, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Arroios, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/8
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy obejmuje 38 luksusowych apartamentów o wysokich właściwości…
$364,939
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Kawalerka 1 pokój w Evora, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Evora, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Kawalerka 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/3
Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu zabytkowego centrum Vila Nova de Gaia. Apa…
$536,050
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Kawalerka 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/4
Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu zabytkowego centrum Vila Nova de Gaia. Apa…
$664,808
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Parametry nieruchomości w Portugalia

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