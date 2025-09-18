O agencji

Portugal- IN została założona w 2018 roku przez Moshika Cohena (Adv.) i panią Lię Israeli Nachmani.



Wczesna praca firmy w Portugalii polegała głównie na inicjowaniu transakcji nieruchomości i sprzedaży mieszkań mieszkańcom w centrum Porto.



W 2021 r. przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność na Lizbonę.



Koncepcja: Klient Własność Apartamenty prowadzone przez Hoteliers



Portugal- IN opracował unikalną koncepcję, przeznaczoną dla inwestorów izraelskich i innych inwestorów zagranicznych: inwestor kupuje mieszkanie zarejestrowane na jego nazwisko w rejestrze gruntów Portugalii, podczas gdy miejsce jest prowadzone przez hotelarzy, którzy wynajmują je za pośrednictwem AirBNB dla maksymalnego dochodu.



Firma jest obecnie w trakcie budowy trzech projektów, z których dwa są w Porto. Wszystkie projekty są zgodne z pierwotną koncepcją firmy, gdzie jednostki są zarejestrowane na nazwy kupujących, a jednocześnie prowadzone przez hotelarzy, którzy dążą do maksymalizacji ich plonów.