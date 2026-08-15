Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Komercyjne
  4. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Portugalia

;
nieruchomości komercyjne
108
hotele
15
pomieszczenia produkcyjne
3
dochodowa nieruchomość
3
Pokaż więcej
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 220 m² w Portugalia
Pomieszczenie biurowe 220 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Biuro o powierzchni 220 m2 w centralnej dzielnicy Porto. Istnieje projekt, aby przekształcić…
$458,955
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Portugalia
Pomieszczenie biurowe
Portugalia
Liczba łazienek 4
Office o łącznej powierzchni prywatnej 360 m2, zajmujący całe pierwsze piętro budynku. Biuro…
$772,671
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 360 m² w Porto, Portugalia
Pomieszczenie biurowe 360 m²
Porto, Portugalia
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 350K OFFICE with gross private area of 360 m2 occupying the ent…
$713,844
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 30 m² w Lizbona, Portugalia
Pomieszczenie biurowe 30 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 14
Panorama to kompleks z dwiema wieżami oraz 24 i 18 piętrami przy najlepszej ulicy EXPO, w sa…
$195,668
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 45 m² w Lizbona, Portugalia
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Panorama to kompleks z dwiema wieżami oraz 24 i 18 piętrami przy najlepszej ulicy EXPO w ser…
$279,954
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się